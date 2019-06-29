Mobil arcade oyunları arasında yer alan Strike Hit ile oyuncular karşılarına çıkan blokları kırmaya ve bölümlere tamamlamaya çalışacağız.

Oldukça basit içeriklere ve oynanış atmosferine sahip olan yapımda oyuncular basitten zora doğru ilerleyecek ve eğlenceli anlar yaşayacaklar. Oldukçaa basit içeriklere sahip olan yapımda karşımıza çıkan blokları belirtilen hamleler ile yok etmek için ter dökeceğiz.

1 milyondan fazla oyuncu tarafından eğlenceli bir şekilde oynanmaya devam eden yapım kitlesini de artırıyor.

IsCool Entertainment imzası ile geliştirilen ve yayınlanan oyun hem Android hem de İOS platformunda ücretsiz olarak oynanmaya devam ediyor. Yapım Google Play üzerinde 4.5 gibi bir inceleme skor puanına sahip.