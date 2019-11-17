Hem Android, hem de İOS sürümleri sayesinde farklı platformlardan kolaylıkla erişebileceğiniz ve ücretsiz olarak oynayabileceğiniz Strike Master Bowling, bowling müsabakalarına katılarak atış becerilerinizi geliştirebileceğiniz eğlenceli bir oyundur.

Etkileyici grafikleri ve kaliteli ses efektleri ile dikkat çeken bu oyunda amaç, bowling oynayarak en iyi atışı yapmak için mücadele etmek ve çeşitli turnuvalara katılarak birincilik yarışı vermektir. Hassas kontrolleri sayesinde bowling topunu dilediğiniz gibi yönlendirebilir ve hedefe ulaştırabilirsiniz.

Bowling oynarken kullanacağınız karakteri kendiniz belirleyebilir ve karakterinizi özelleştirerek kendi tarzınızı yansıtabilirsiniz. Atış becerilerinizi geliştirebileceğiniz ve nefes kesen müsabakalara katılarak dünya sıralamasında adınızı zirveye yazdırabileceğiniz sıra dışı bir oyun sizleri bekliyor.

Oyunda birçok zorlu turnuva modu ve farklı özelliklere sahip onlarca karakter yer almaktadır. Ayrıca farklı renklerde tasarlanmış sayısız bowling topu bulunmaktadır. En iyi atışınızı yaparak pinlerin tamamını düşürmeli ve maksimum puanı toplayarak seviye atlamalısınız.

Spor oyunları arasında yer alan ve oldukça geniş bir oyuncu kitlesi tarafından benimsenen Strike Master Bowlingi, sıkılmadan oynayacağınız sürükleyici bir oyundur.