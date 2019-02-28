Android işlemciye sahip tüm cihazlarda sorunsuz bir şekilde çalışan ve ücretsiz olarak sunulan Sudden Warrior (Tap RPG), çeşitli canavarlarla savaşalar yapabileceğiniz aksiyon ve macera dolu bir oyun olarak ön plana çıkıyor.

Kaliteli görüntü grafikleri ve ses efektleri ile donatılmış bu oyun ile eşsiz bir deneyim sizleri bekliyor. Kendi bölgenizi tasarlayabileceğiniz ve oluşturacağınız savaş karakterleri ile düşmanlara karşı mücadele verebilirsiniz. Çeşitli savaş karakterleri ve teçhizatı ile yaratıklara karşı savaşarak seviye atlayabilirsiniz.

Oyun içerisinde farklı özellikleri olan onlarca savaş kahramanı bulunmaktadır. Ayrıca savaşlarda kullanabileceğiniz kılıç, balta, mızrak ve daha birçok farklı savaş aleti yer almaktadır. Oyunda asıl amaç, size karşı cephe alan çeşitli canavarlara karşı mücadele ederek verilen görevleri tamamlamaktır. Savaşlardan kazanacağınız ganimetleri kullanarak sonraki bölümlere geçebilir ve yeni karakterlerin kilidini açabilirsiniz.

Çevrimiçi modu sayesinde dünyanın farklı yerlerinden oyuncularla savaşabilir ve dünya sıralamasında zirveye adınızı yazdırabilirsiniz. Ayrıca online savaşlardan çeşitli ödüller ve ganimetler kazanabilirsiniz. Binlerce oyuncu tarafından oynanılan Sudden Warrior (Tap RPG) ile sizlerde keyifli dakikalar geçirebilirsiniz.