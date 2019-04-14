Farklı şekle sahip onlarca şeker yığınını eşleştirerek çeşitli ödüller kazanabileceğiniz ve eğlenceli dakikalar geçirebileceğiniz Sugar Heroes, mobil platformda klasik oyunlar arasında yer alan eşsiz bir oyundur.

Canlı grafikleri ve keyif verici ses efektleri ile oyunculara sıra dışı bir deneyim sunan bu oyunda yapmanız gereken, farklı renkte ve şeklideki şeker bloklarını uygun bir şekilde bir araya getirerek eşleştirmeleri tamamlamak ve puan toplamaktır. En az 3 aynı bloğu yan yana veya alt alta getirerek blokları yok edebilir ve şekerleri eşleştirerek seviye atlayabilirsiniz. Sürükleyici özelliği ve eğlenceli bölümleri ile sıkılmadan oynayabileceğiniz kaliteli bir oyun sizleri bekliyor.

Oyunda yüzlerce farklı eşleştirme bölümü bulunmaktadır. Ayrıca onlarca komik karakter ve büyüleyici mekan yer almaktadır. Eşleştirmeleri başarıyla tamamlayarak seviye atlayabilir ve yeni mekanlar keşfederek yolunuza devam edebilirsiniz.

Hem Android, hem de İOS sürümleri ile iki farklı platformda ücretsiz olarak hizmet veren ve geniş oyuncu kitlesi ile dikkat çeken Sugar Heroes, eğlenceli bir eşleştirme oyunudur.