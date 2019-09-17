MAFT Wireless’in başarılı mobil oyunlarından bir tanesi olan Sugar Store eğlenceli oynanışı ile her kesimden oyuncuya hitap etmeye devam diyor.

Mobil klasik oyunlar arasında yer alan Sugar Store ile karşımıza çıkan bulmacaları çözecek ve bazı mekanları düzenleyeceğiz. Klasik şeker patlatma oyunu olarak karşımıza çıkan yapımda aynı türdeki nesneleri yan yana ve alt alta getirerek yok etmeye çalışacağız.

Oyuncular favori tatlı dükkanlarını hayata geçirebilmek için mücadele edecek, bulmacaları çözerek hamle sayısı elde edecekler. Farklı nesnelerin ve aksesuarların olduğu oyunda renkli bir oynanış yer alacak. Yapımda oyuncular aksiyon ve gerilimden uzak bir oynanış ile karşılaşacaklar.

Tamamen ücretsiz olarak indirilip oynanabilen yapım 100 binden fazla oyuncu tarafından oynanırken, Google Play’de de 4.4 gibi bir inceleme skor puanına sahip.