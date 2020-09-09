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Summer Buster 1.0.34 (Android)
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  4. Summer Buster - Android için Simülasyon Oyunu

Summer Buster

1.0.34
Android
Summer Buster
ÜCRETSİZ
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kullanıcı

Zevkli bir simülasyon oyunu

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Murat İşçi
Murat İşçi -

Summer Buster, Android işletim sistemine sahip cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir simülasyon oyunudur.

Beğenerek oynayabileceğiniz türden bir oyun olarak ön plana çıkan Summer Buster oyununda yaz aktivitelerini yapıyorsunuz. Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz oyunda eşsiz bir deneyim yaşayabiliyorsunuz. Hem becerilerinizi sınayabileceğiniz hem de keyifli zaman geçirebileceğiniz Summer Buster oyununda dikkatli olmanız gerekiyor. Keyifli oyun mekanikleri ve renkli atmosferiyle de dikkat çeken Summer Buster oyununda işiniz bir hayli zor. Yaz günlerini sevenlerin keyifle oynayabileceğini düşündüğüm bir oyun.

Summer Buster oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

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