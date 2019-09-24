Mobil platforma yeni giriş yapan oyunlar arasında yer alan Manalot Games imzası ile geliştirilen ve yayınlanan Sunny Farm tamamen ücretsiz bir simülasyon oyunudur. Koop olarak arkadaşlarımızla oynayabileceğimiz Sunny Farm ile enfes bir çiftlçilik deneyimi bizleri bekliyor olacak. Zengin içeriği ve kaliteli grafiklerine ek olarak oyunculara eğlenceli bir oynanış sunan yapım heyecan verici anlara ev sahipliği yapmaya devam ediyor.

Oyun içerisinde tarlalar ekip biçebilecek, ahırlar inşa edebilecek ve bakımlarını yapabilecek, bol mahsul yetiştirerek para kazanmaya çalışacağız. Meyveler de toplayacağımız oyun içerisinde sevimli hayvanlar da besleyerek onlardan faydalanabileceğiz.

Güneşli bir atmosfere sahip olan oyunda zorlu görevler de bizleri bekliyor olacak. Oyuncular siparişler alacak ve bu siparişleri hazırlamak için belirtilen ürünleri yetiştirmeye çalışacaklar. Düzenli oyun içi etkinlikler ile desteklenen yapım ücretsiz oynanışı ile yüzleri güldürmeye devam ediyor.