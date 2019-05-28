Mobil klasik oyunlar arasında yer alan Super Addicting Switch Ball ile bizleri sabırlı bir oynanış bekliyor olacak.

Basit arayüzleri ve kullanıcı dostu renkleri ile Android platformu oyuncularına ücretsiz olarak sunulan Super Addicting Switch Ball bir nevi bulmaca oyunu olarak ifade ediliyor. Oyun içerisinde yuvarlak bir alan içerisinde yer alan topumuz ile bizden istenilen hedefleri vurmamız gerekecek. Sağ sol yada yukarı aşağı hareketler ile belirtilen hedefi vurarak puan kazanacağız.

Oldukça basit bir oynanışa sahip olan Super Addicting Switch Ball Google Play üzerinde ücretsiz olarak dağıtılmaya devam ediliyor.