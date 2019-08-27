Google Play üzerinde mobil bilgisayar oyuncularına sunulan Super Cartoon Adventures rol oyunları arasında yer alıyor.

Cowbeans imzası ile geliştirilen ve tamamen ücretsiz olarak Android platformu oyuncularına sunulan Super Cartoon Adventures rengarenk içerikler ile oyuncuların karşısına çıktı. Çok oyunculu olarak gerçek oyuncular ile karşı karşıya gelmeye çalışacağımız oyunda birbirinden farklı maceralar ve aksiyon sahneleri ile karşılaşacağız.

Hayatta kalma üzerine kurulu olan yapımda oyuncular canavarların peşine düşecek ve onları avlamaya çalışacaklar. Oyun içerisinde malzemeler toplayabilecek, onları silahlara dönüştürerek kendimizi savunmaya çalışabileceğiz.

Oyunda yeni beceriler kazanabilecek, çevrimiçi olarak diğer oyuncularla ya da arkadaşlarımızla yardımlaşabileceğiz.

Super Cartoon Adventures 100 binden fazla oyuncu tarafından mobil platformda oynanmaya devam ediyor.