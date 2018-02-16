Diğer futbol oyunlarına göre farklı bir yapısı olan ve oynanışı çok daha kolay olan Super Crossbar Challenge'daki amacınız üst diğer vurmak. 2 boyutlu yapıyla gelen oyunda en iyi üst direğe vurma turnuvalarına katılın ve ulusunuzu bu anlamda onurlandırın.

Farklı modlara ve turnuva türlerine sahip olan yapımda çok basit bir oynanış tekniği bulunuyor. Tek parmak yardımıyla oynanabilen oyunda parmağınızı sağa doğru sürüklüyor ve direği vurmaya çalışıyorsunuz. Eğer rakibinize göre daha başarılı atışlar yapabilirseniz maçı kazanıyor ve puanları topluyorsunuz. Ayrıca bu şekilde kendinizi geliştirecek yetenekler de kazanabilirsiniz.

Daha fazla para ve hayran kazanmak adına çeşitli oyun modlarında yarışabilir, deneyiminizi geliştirebilirsiniz. Kazandığınız parayla da yeni karakterlerin kilidini açabilir ve daha fazla yetenekli kişilerle oynayabilirsiniz.

Super Crossbar Challenge Özellikleri