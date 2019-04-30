Küp blokları basamaklardan indirerek farklı parkurlarda yarışabileceğiniz ve çeşitli engelleri aşarak hedefe ulaşabileceğiniz Super Drop Land, binlerce oyun tutkunu tarafından keyifle oynanan sıra dışı bir oyundur.

İlginç tasarımı ve kaliteli grafikleri ile dikkat çeken bu oyunda amaç, zorlu parkurlarda yarışarak aşağı düşmeden blokları hedefe ulaştırmak ve farklı bölümlerin kilidini açmaktır. Küp şeklindeki bir bloğu çeşitli yönlerde hareket ettirerek basamaklardan yararlanarak aşağı indirmeli ve bölümü tamamlamalısınız. Aşağı inerken sizi yemek isteyen canavarlara karşı mücadele etmeli ve onları atlatmalısınız. Sürükleyici özelliği ve macera dolu bölümleri ile sıkılmadan oynayabileceğiniz eşsiz bir oyun sizleri bekliyor.

Oyunda bir duvar üzerine karışı şekilde dizilmiş yüzlerce basamak yer almaktadır. Küp bloğunuzu basamaklara bırakarak dikkatli bir şekilde aşağı doğru yol almalı ve basamaklarda bulunan çeşitli ödülleri toplayarak yolunuza devam etmelisiniz. Toplamda 10 farklı parkurda yarışabilir ve engelleri aşarak hedefe ulaşabilirsiniz.

Hem Android, hem de İOS sürümleri ile iki farklı platformda oyunculara hizmet veren Super Drop Land, ücretsiz olarak ulaşabileceğiniz eğlenceli bir oyundur.