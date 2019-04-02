Super Ninja Spirit Japon efsanesi MMORPG; dünyayı kıyametten kurtarmak için Kötülük ile savaşan Ninja Kahramanları'nın hikayesi ve efsanesini anlatır. Efsanevi Ninja Shinobi, samuray veya onmyoji rolünü üstlenin ve maceranıza, bu yolculukta daima sizinle birlikte savaşan efsanevi yardımcınızla başlayın.

Kötü güçlerin sahip olduğu dokuz kuyruklu tilki ayarlayana kadar insan ve efsanevi yaratıklar uyum içinde yaşıyorlardı. Şeytani ninja ekip kurarak insan dünyasına hükmetmeye başladı, bu eylem dünyayı kıyametin eşiğine götürdü, Üç efsanevi ninja kahramanı, shinobi, onmyoji ve samuray bir yolculuğa çıkarak yolculuk boyunca efsanevi sidekick ile tanıştı. Bundan sonra savaş hiç durmayacaktı.

Efsanevi Hayvan, Peri ve dağları toplayın. Yeteneklerini geliştir ve yolculuğun boyunca seninle savaşmak için en iyi şekle dönüştür. Yoğun savaş ve çeşitli görevlerle, en büyük kötülükle savaşmak ve dünyayı kurtarmak için diğer oyuncularla bir araya gel. Ninja'nızı canavara dönüştürün ve sizinle uğraşan herkesi temizleyin!