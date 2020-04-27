Super Salon oyunu Android işletim sistemine sahip cihazlarınıza indirebileceğiniz bir simülasyon oyunudur.

Kendi güzellik salonunuzu yönetmeye hazır mısınız? Müşterilerinizi memnun ederek iş yerinizi büyüterek adını her yere duyurabilirsiniz. Hatta şehirdeki en büyük iş yerine sahip olabilirsiniz.

Güzel görünmek için müşterilerinizin size ihtiyacı var. Onların kaşlarını alarak, makyajlarını yaparak daha güzel görünmelerini sağlayabilirsin. Maskeler yaparak cildindeki lekelerden kurtulmasını, siyah noktalarını alarak da daha parlak bir cilde kavuşmasını sağlayın. Onların stilleri artık senin ellerinde. Bu güzellik salonuna giren güzel olmadan çıkmayacak. Herkese güzellik uzmanı nasıl olurmuş göster. Müşterilerin sana çok güveniyor bu yüzden onları baştan yaratmalısın. Sonsuz eğlencenin ve renkli grafiklerin olduğu oyunda sana sadece bu durumu keyfini çıkarmak kalıyor. Zaten onları güzelleştirmek seni de mutlu edecek. Bu pozitif enerjiyle hız kesmeden salonunu büyütmeye çalış. Bu oyunun en iyisi sen olabilirsin. Bunu görmek istiyorsan oyunu indirip hemen oynamaya başlayabilirsin.

Oyunu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsin.