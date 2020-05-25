Super Soccer Champs 2020

Süper Futbol Şampiyonları (SSC) geri döndü, retro arcade futbolunu yeni zirvelere taşıyor. Eski efsanevi retro oyunlarından ilham alan Super Soccer Champs olması gerektiği gibi bir futbol: Basit, hızlı, akıcı ve taktiksel paslarla oynanabilir ve ellerinize sıkı şekilde gol atma gücüne sahip.

Kıta şampiyonaları ve Ulusal Kupaların yanı sıra Lig oyunu ile devasa bir futbol dünyasına katılın. Transfer müzakerelerini, oyuncu eğitimini ve izlemeyi ele alın veya sadece maçlarda oynayın. Herkesin oynadığı spor oyununda büyük futbol takımlarına karşı yarışın.

11'e karşı 11 turnuvada yarışmak ve skor tablolarına tırmanmak için arkadaşlarınla ​​takım kur. Beceri ve takım çalışması gerektiren zorlu bir rekabete sahip bir futbol oyunuyla ilgileniyorsanız, bu oyun tam size göre: Yeni karakterlerin, yükseltmelerin ve ödüllerin kilidini açmak için her gün oynamayı unutmayın.