Supercharged World Cup'ta işler hızla değişebilir! Her yeni maçta farklı goller atabilir ve aynı zamanda farklı goller yiyebilirsiniz. Çünkü bu futbol maçında hakem yok, faul yok, sınır dışı kalmak yok. Süre bitene kadar hiç durmayacak bir oyun deneyimi için indirin ve arabayla futbol oynamaya başlayın.

Çevrimiçi rakiplerle oynayabileceğiniz oyunda 3v3 (en fazla 6 kişilik) maçlara girin ve karşı takıma golleri atın. Aynı zamanda kalenize gelen topları engelleyip kalenize duvar örün. Oyun içerisindeki çeşitli yetenekleri kullanarak aracınızı daha farklı bir hale getirin ve dünya çapında yeni arkadaşlarla tanışın. Her maçın en fazla 6 dakika olduğunu unutmayın.

Ayrıca çeşitli beceri türlerini barındıran oyunda, bunları kanıtlama vakti geldi. Güç takviyesi, anti-fren, ani güç, atlama, çift atlama, topu döndürmek gibi özellikler yer alıyor. Oyun içerisinde pek çok kişi bunu yapıyor. Peki ya sen hepsine hakim olabilir misin?

Son olarak araçlarınızı özelleştirmenize izin veren oyunda nitro-yakıtlı arabaları yükseltin ve özelleştirin. Onları kişiliğinize göre uyarlayın!