Mobil platformda klasik oyun kategorisinde yer alan ve ücretsiz olarak sunulan Supermarket Management, market yöneticiliği yaparak müşterileri memnun etmek için çalışacağınız eğlenceli bir oyundur.

Oyunda, üniversiteden yeni mezun olmuş bir karakterin yöneticilik hayatı konu alınmıştır. Bir markette çalışarak müşterileri memnun etmek için çaba göstermeli ve maksimum seviyede para kazanmalısınız. Market raflarını düzenleyebilir ve müşterilerin bulamadıkları ürünlerde onlara yardımcı olabilirsiniz. Toplamda 6 farklı dilde hizmet veren kaliteli bir oyun sizleri bekliyor.

Oyunun içerisinde 49 zorlu bölüm ve 4 farklı dükkan yer almaktadır. Ayrıca marketlerde çalıştırabileceğiniz birkaç asistan bulunmaktadır. Yöneticiliğini yaptığınız marketlerde çalışanlara görevler vermeli ve marketinizi büyütmelisiniz. Bu sayede seviye atlayabilir ve sonraki bölümlere geçebilirsiniz. Verilen görevleri yerine getirerek farklı ürünlerin ve çeşitli malzemelerin kilidini açabilirsiniz.

Mobil oyun dünyasında Android işletim sistemine sahip tüm cihazlarda sorunsuz bir şekilde çalışan ve bir milyondan fazla oyun sever tarafından keyifle oynanan Supermarket Management, sürükleyici ve keyif verici özelliği ile sıkılmadan oynayabileceğiniz eğlenceli bir oyundur.