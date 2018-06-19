Aksiyon dolu oyunları seviyor musunuz? O zaman Surfatron tam size göre. Android platformundan ücretsiz olarak indirebileceğiniz Surfatron oyunuyla birlikte ilginç maceralara başlayın. Ama bu macera boyunca karşınıza birçok tehlikenin çıkacağını da sakın unutmayın.

Surfatron, oldukça keyifli bir beceri oyunudur. Oyunda karakteriniz ile birlikte uzun bir yolculuğa çıkıyorsunuz. Bu yolcuğunuz bir çizgi üzerinde gerçekleşiyor. Eğer çizginin dışına çıkarsanız aşağı düşebilirsiniz. Bu yüzden Surfatron oyununu oynarken oldukça dikkatli olmalısınız. Oyunda birçok farklı özellik bulunuyor. Bu özellikler sayesinde çizginin dışına çıksanız bile oyuna devam edebiliyorsunuz. Bu ayrıcalık size her zaman tanınmıyor elbette. Sadece bazı özel durumlarda bu yeteneğinizi kullanabilirsiniz. Size verilen bu yeteneği, boşa harcamamanızı ve çok ihtiyacınız olduğu durumlarda kullanmanızı öneririz. Surfatron oyununda bu yeteneğinizin dışında onlarca farklı yetenek bulunmakta. Yeteneklerin hepsini keşfedebilmek için oyunu oynamanızda fayda var.

Surfatron oyununda çizgi üzerinde ilerlerken etrafınızda bulunan paraları toplamak zorundasınız. Bu paralar sayesinde karakterinizi geliştirebilir ve daha güçlü hale getirebilirsiniz. Etrafınızda bulunan paraları toplamak ise hiç kolay değil. Bu yüzden mıknatıs gibi yardımcı ekipmanlar satın alarak ufak hileler yapabilirsiniz.

Oldukça keyifli bir oyun olan Surfatron'u hemen şimdi indirin ve boş zamanlarınızda eğlenmenizi sağlayın. İyi eğlenceler!