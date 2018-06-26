Kendinizi gizemli ve tehlikeli düşmanlarla dolu ıssız bir adada bulacağınız bu oyunda hayatta kalmak için elinizden geleni yapmalısınız. Survival Island Evolve Clans'da kahramanınızı geliştirin ve hayatta kalmak için yeni planların kilidini açın. Hadi bu gizemli bölgeyi keşfedin ve kendinizi kurtarın.

Hayatta kalma oyunları arasında dikkat çekmeyi başaran oyunda, hayatta kalmak için en iyi sığınağı inşa edin ve adada yaşayan düşmanlarla savaşın. En iyi silahı ve zırhı üretmeye başlayın çünkü her yeni eşya, adadaki maceralarınızı uzatan günlerde ve gecelerde hayatta kalmanıza yardımcı olacaktır.

Ayrıca bulunduğunuz adayı keşfedin, gizli yerleri bulun ve diğer kurtulanların barınaklarını arayın. Eşyalarınız için kaynak sağlamak, bir hayvan yakalamak ve yanınızda savaşmak ve sadık bir arkadaş için bir hayvanı evcilleştirin. Hadi bu ücretsiz çevrimiçi hayatta kalma oyununda kendinizi gösterin ve adayı keşfetmeye başlayın!