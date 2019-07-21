Survive The Bridge

Köprüde hayatta kalın: Uzun köprüde hızlı bir araba turuna katılın. Trambolinlerin üzerinden atla, engelleri çarp ve boşluklara düşme!

Bu Android oyununda dünyanın farklı ülkelerinden gelen köprüleri geçerken bir araba yolculuğuna çıkın. Maksimum hıza kadar yükselmeye çalışın. Uzun atlamalar, çevirmeler ve diğer tehlikeli numaralar yapın. Dengeyi koruyun ve arabanızın devrilmesine izin vermeyin.

Ölümcül tehlikelerden kaçının ve rekor sonuçlar için ödüller kazanın, araba satın alın ve geliştirin. Dünyanın her yerinden köprüleri geçmeye ve hayatta kalmaya çalışmalısınız, iyi şanslar!