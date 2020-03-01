Hem Android, hem de İOS sürümleri ile iki farklı platformda ücretsiz olarak hizmet veren Survivor Mr.Who, etrafınızdaki ilginç yaratıklardan kaçarak hayatta kalma mücadelesi vereceğiniz ve kendi evinizi inşa ederek zorlu görevler üstleneceğiniz eğlenceli bir oyundur.

Siyah ve beyaz renklerin ağır bastığı basit ama eğlendirici grafikleri ve sürükleyici görevleri ile oyunculara sıra dışı bir deneyim sunan bu oyunda yapmanız gereken tek şey, ormanlık bir arazide kendi evinizi inşa ederek yabani hayvanlardan korunmak ve hayatta kalmak için avlanarak beslenme ihtiyaçlarınızı karşılamaktır.

Komik tasarımları ile dikkat çeken ilginç karakterlerden dilediğinizi seçerek macera dolu görevler üstlenebilir ve vahşi doğada hayatta kalmak için zorlu bir mücadelenin içerisine girebilirsiniz.

Oyunda evinizi inşa ederken yararlanabileceğiniz taş ve tahta bloklardan oluşan onlarca malzeme bulunmaktadır. Ayrıca yabani hayvanlara karşı kendinizi savunurken kullanabileceğiniz bomba atan uçak, balta, kılıç, mayın, çeşitli tuzaklar ve daha onlarca savaş aleti yer almaktadır.

Rol oyunları arasına bulunan Survivor Mr.Who ile hayatta kalmak için savaşacak ve aksiyona doyacaksınız.