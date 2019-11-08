Survivor : The Z City, zombilere karşı hayatta kalmaya çalıştığınız aksiyon macera oyunu. Android platformuna özel çıkış yapan oyun, geliştiricisi tarafından en iyi post apokaliptik rouge tarzı zombi hayatta kalma oyunu olarak tanımlanıyor. Zombi öldürme oyunlarını seviyorsanız, şiddetle tavsiye ederim. Oyunun grafikleri de oldukça başarılı.

Yan bakış kamera açısından oynanış sunan başka bir deyişle iki boyutlu bir oyun olan Survivor : The Z City adından da tahmin edeceğiniz üzere yürüyen ölülerle tek başınıza mücadele etmeye, olabildiğince uzun hayatta kalmaya çalıştığınız hareketli bir mobil oyun. Yoda Games’in sadece Android telefon kullanıcıları için indirmeye açtığı zombili oyunu post apokaliptik dünyada geçiyor. 2022 yılındayız. Zombiye dönüşmemiş ender insanlardan biri olan David’i kontrol ediyorsunuz. Diğer hayatta kalanları bulup salgının hakim olduğu bu cehennemden kurtulmanız gerekiyor. Tek başınızasınız ama cephane konusunda sıkıntınız yok ve craft özelliğiyle kendi silahlarınızı oluşturabiliyorsunuz.

Survivor : The Z City Android Oyunu Özellikleri