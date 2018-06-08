Suzy Cube, müzikleri ve ses efektleriyle seneler öncesinin atari oyunlarını hatırlatan üç boyutlu platform oyunu. Hareketli, yerinde duramayan bir küp karakterin yerine geçtiğiniz oyunda zorlu bir görevi tamamlamak için uğraş veriyorsunuz. Hem telefon hem de tablette rahat, keyifli oynanış sunan yapımı tüm platform oyunu severlere tavsiye ederim.

Aksiyon, platform, macera, kısaca farklı türlerini bünyesinde barındıran, etkileyici üç boyutlu grafikler ve nostalji yaştan müziklere sahip yüksek dozda eğlence veren bir yapım karşımızda. İlk olarak Android cihaz kullanıcılarına açılan macera oyununda beyaz bir küp karakteri oynuyorsunuz. 40’dan fazla bölüm var. Göreviniz; kalenin kayıp hazinelerini kafataslarından kurtarmak. Yalnız hiçbir silahınız yok ve süreye karşı oynuyorsunuz. Unutmadan, 9 can hakkınız bulunmakta.

Suzy Cube Özellikleri: