Android ve İOS işletim sistemini içeren tüm cihazlardan kolaylıkla ulaşabileceğiniz ve hiçbir ücret ödemeden indirebileceğiniz Swarm Simulator: Evolution, eğlenceye doyacağınız sıra dışı bir simülasyon oyunu olarak ön plana çıkıyor.

Kaliteli grafik tasarımı ve ses efektleri ile dikkat çeken bu oyunda yapmanız gereken, çeşitli simülatör karakterlerini yönetmek ve onları geliştirerek daha güçlü simülatörler elde etmektir. Oyun içerisinde dron, larva ve daha birçok farklı simülatör karakteri yer almaktadır. Bu karakterlerden dilediğinizi seçerek oyuna başlayabilirsiniz. Seviye atladıkça sonraki bölümlerin kilidini açabilir ve karakterlerinizin özelliklerini yükselterek onları daha güçlü bir hale getirebilirsiniz.

Birkaç küçük simülatör karakter ile başlayarak büyük birlikler oluşturabilir ve karakterlere evrim geçirterek yeni simülatörler oluşturabilirsiniz. 3D grafiklerle donatılmış bu oyun ile eğlenceli dakikalar geçirebilir ve sürükleyici özelliği sayesinde sıkılmadan oynayabilirsiniz.

500 binden fazla oyun tutkunu tarafından keyifle oynanan ve her geçen gün daha fazla oyuncunun dikkatini çekmeyi başaran Swarm Simulator: Evolution, mobil platformda simülasyon oyunları arasında yer alan kaliteli bir oyundur.