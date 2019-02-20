Keyifli bir eşleştirme oyunu olarak dikkat çeken Sweet House, Android sürümlü tüm cihazlarda kolaylıkla oynayabileceğiniz kaliteli bir oyun olarak göze çarpıyor.

İnternet bağlantısına ihtiyaç duymadan oynayabileceğiniz bu oyunda, eşleştirilmeyi bekleyen 3’lü bloklar bulunmaktadır. Eşleştirmeleri doğru bir şekilde yaparak yıldız puanlar toplamalısınız. Topladığınız puanlar ile seviye atlayarak yeni alanlar açabilir ve belirli bir arsa üzerine dilediğiniz evi kurabilirsiniz. Evin içerisindeki mobilyaları ve diğer bütün eşyaları zevkinize göre dekore edebilirsiniz. Ayrıca oyun içerisinde size eşlik edecek birçok farklı karakter ve sevimli kediler bulunmaktadır.

Etkileyici görüntü ve ses efektleri ile güçlendirilmiş bu oyun ile internete bağlanmadan keyifli dakikalar geçirebilirsiniz. Eşleştirmelerden kazanacağınız puanları kullanarak evcil hayvanlar, yeni mobilyalar, hizmetçiler alarak eşsiz bir villaya sahip olabilirsiniz. Yapmanız gereken eşleştirme bloklarından aynı şekle sahip 3 tanesini bir araya getirerek yıldız puanlar kazanmak.

Birçok mobil oyuncu tarafından tercih edilen ve klasik oyun kategorisinde yer alan Sweet House ile sizlerde kendi tasarlayacağınız eşsiz bir eve sahip olabilir ve eğlenceli dakikalar geçirebilirsiniz.