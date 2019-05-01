Onlarca farklı şeker karakterinden dilediğinizi yöneterek zorlu parkurlarda yarışabileceğiniz ve kendi çizdiğiniz yollarda ilerleyebileceğiniz Sweet Racer, binlerce oyun tutkunu tarafından keyifle oynanan eğlenceli bir oyundur.

Renkli grafikleri ve kaliteli ses efektleri ile dikkat çeken bu oyunda yapmanız gereken, birbirinden sevimli şeker figürlerini kullanarak çeşitli engellerin ve tuzakların yer aldığı zorlu parkurlarda yarışmak ve çizdiğiniz yollarda ilerleyerek hedefe ulaşmaktır. Parmağınızı ekranın üstünde sürükleyerek dilediğiniz yönde çizgiler çizebilir ve karakterinizi bu çizgiler üzerinde hareket ettirebilirsiniz. Engelleri aşmak için yüksek noktalara zıplayabilir ve hatta uzun çizgilerle uçarak yolunuza devam edebilirsiniz. Parkurlarda hızla ilerlerlerken olabildiğince puan toplamalı ve sonraki bölümlerin kilidini açmalısınız. Sürükleyici bölümleri ve stres giderici özelliği ile sıra dışı bir oyun sizleri bekliyor.

Oyunda elma, hamburger, dondurma ve daha onlarca farklı karakter yer almaktadır. Bu figürlerden dilediğinizi seçerek oyuna başlayabilir ve puan kazandıkça yeni figürlere ulaşabilirsiniz.

Oldukça geniş bir oyuncu kitlesine sahip olan ve Android işletim sistemine sahip tüm cihazlarda sorunsuz bir şekilde çalışan Sweet Racer, ücretsiz oyunlar arasında bulunmaktadır.