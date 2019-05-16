Swift Knight, platform, sonsuz koşu, rol yapma, aksiyon, farklı türleri harmanlayan bir mobil oyun. Sadece Android platformunda indirilebilir olan oyunda prensesi kurtarmak için tuzaklarla dolu zindana giren bir şövalyenin yerine geçiyorsunuz. Peşinize takılan ejderhanın yemeği olmadan prensesi kurtarmanız gerekiyor. Hem hız hem de dikkat gerektiren Android oyun, ücretsiz ve ufak boyutlu; online olmamasıyla aktif internet bağlantısı da gerektirmiyor.

Boyutuna göre etkileyici grafikler sunan mobil oyunda hızlı hareketen bir şövalyenin yerini alıyorsunuz. Rahat bir yaşam sürmek ve prensesi kurtarmak için tehlikeli mağaralara giriyorsunuz. Prensesi bulmanız gerekiyor lakin zindanda düşünerek ilerleme lüksünüz yok. Devi bir ejderha sizi sürekli takip ediyor. Aleviyle küle dönmek istemiyorsanız etkili ve çabuk düşünmelisiniz. İlerledikçe oyun zorlaşıyor. Bu noktada karakterinizin zırhından silahına her şeyini yenilemeli, farklı iksirler toplamalısınız. Ayrıca sizi mağaranın derinliklerine götüren altın ve anahtarları da es geçmemelisiniz.