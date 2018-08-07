Swipe Brick Breaker: The Blast, internetsiz oynama seçeneği sunan taş kırma oyunu. Tek bir topla onlarca, yüzlerce taşı kırmaya çalıştığınız arcade oyunda seviye atladıkça zorluk düzeyi de artıyor. Görsel yönden biraz zayıf kalsa da eğlenceli oynanış sunuyor; Tam zaman geçirmelik.

Android platformunda ücretsiz indirilebilir sayısız tuğla kırma oyunundan biri Swipe Brick Breaker. Oyunda beyaz topla sabit duran taşları kırma mücadelesi veriyorsunuz. Tek atışta onlarca topu fırlatabiliyorsunuz lakin taşların kırılması çok güç. Topları fırlatacağınız yönü çok iyi ayarlamanız gerekiyor. Her atış sonrası taşlar bir basamak iniyor. Sıralı taşlardan herhangi biri bile en alta ulaşırsa kaybediyorsunuz. Oyunun zorluk düzeyini biraz aşağı çeken çeşitli güçlendirici ve özel toplar var. Unutmadan, tüm bölüm ve oyun modlarını ücretsiz oynayabiliyorsunuz.