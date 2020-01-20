Onlarca top dizinini bir anda yukarı doğru fırlatarak farklı sayılardan oluşan blokları kırmak için mücadele edeceğiniz ve zeka geliştirici bulmacaları sayesinde sayısal hafızanızı güçlendireceğiniz Swipe Brick Breaker, mobil platformda Android ve İOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlardan sorunsuz bir şekilde oynayabileceğiniz eğitici bir oyundur.

Zorlu bulmacaları ve düşündürücü bölümleri ile oyunculara eşsiz bir deneyim sunan bu oyunda yapmanız gereken, onlarca topu kontrol ederek havada asılı olan sayı bloklarını kırmak için çaba göstermek ve maksimum top ile diğer bölümlere geçmektir.

Toplarınızın sayısı bloklara çarptıkça azalmaktadır. Bu nedenle tek hamlede sayı bloklarının tamamını yok etmeli ve yeşil butonları toplayarak toplarınızın sayısını artırmalısınız.

Oyunun temel mantığı havada asılı vaziyette duran farklı rakamlardaki kutucukları kırarak bulmacaları çözmek ve toplarınızın sayısınız artırarak sonraki bölümlerin kilidini açmaktır. Oldukça geniş bir oyuncu kitlesi tarafından tercih edilen ve zihin açıcı bulmacaları ile dikkat çeken Swipe Brick Breaker, onlarca top ile sayı bloklarını kırarak keyif verici parkurlarda yarışacağınız eşsiz bir oyundur.