Bir süre önce mobil pazarda popüler olan aa oyununun benzeri olan Swirl!, aa'ya göre çok daha zor, çok daha uzun ve çok daha eğlenceli. Oynaması basit olan bu oyundaki amacınız, sizin dairenizin etrafındaki yuvarlak topları yakalamak ve istenilen rakamı sıfırlamak.

500'den fazla bölüm bulunduran Swirl!'de ne kadar fazla puan toplarsanız o kadar ilerlersiniz. Ancak bölümleri geçtikçe zorlanacak ve bölümleri geçmekte güçlük çekeceksiniz. Çünkü her bölümde hız artacak, sizden istenilen sayı yükselecek ve bu da sizi zorlayacak.

Dünya sıralamasında en iyi görebilmek için daha fazla oynayın ama dikkatli olun, çünkü bu oyun beklediğinizden çok daha zor!

Swirl! Özellikleri: