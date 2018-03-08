Android Arcade oyunları arasında yer alan Switch Wing, Raeyn imzası ile yayınlanıyor. Eğer metroda, durakta, evde kısaca boş zamanınızda eğlenceli ve bir o kadar da zor bir oyun oynamak istiyorsanız sizlere tavsiyem Switch Wing olacaktır.

Oldukça basit grafikler ile karşımıza çıkan mobil oyunda reflekslerimiz hayati önem taşıyor. Oyun içerisinde reflekslerimizde kontrol edeceğimiz bir ok bulunuyor. Bu oku mobil cihazımızın ekranının herhangi bir noktasına dokunarak yön veriyor ve platforma çarpmadan ilerlemeye çalışıyoruz. Oyun içerisinde ekrana dokundukça yani oku yönlendirdikçe ekranın üst köşesinde yer alan sayaç artıyor. Tabii oyun içerisinde ilerlemek kolay bir yapı ile karşımıza çıkmıyor.

Burada hemen şunu belirtmek istiyorum: Oyunun görünüşe oldukça basit görünmektedir. Oyuna giriş yaptıktan sonra işler değişiyor ve birbirinden zorlu engeller karşımıza çıkıyor. Ancak oyunu indirip mobil cihazınızda deneyimlediğiniz zaman ne demek istediğimi anlayabilirsiniz. Oyundaki okumuz sağ çapraz ve sol çapraz bir şekilde hareket edebiliyor. Yani düz bir şekilde ilerleyemiyoruz. Boş zamanlarınızda zorlayıcı ve bir o kadar da eğlenceli olan Switch Wing’i oynamanızı öneririm.

Özellikler