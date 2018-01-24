Mobil oyun pazarının en iyi gladyatör oyunlarından olan Swords and Sandals'ın yeni oyunu çıkış yaptı.Swords and Sandals 5 Redux ismiyle çıkış yapan oyunun büyüleyici bir hikayesi bulunuyor. Gladyatörlerin klasik arenasının dışına çıkın ve yerin en altındaki korkunç zindanlarda çarpışmaya hazır olun.

Arenada yenilgiye uğradığını düşünen korku İmparatoru Antares'in geri döndüğü söylentileri dolaşıyor. Ayrıca onun Suul's Gateway kasabasında olduğu iddia ediliyor . Şimdi bu kuyuyu bulup ve onu öldürüp dünyayı kurtaracak mısınız y oksa ona izin verip yeni bir kötülük impartorluğunun kurulmasına mı izin vereceksiniz? Tercih sizin.

Swords and Sandals 5 Redux Özellikleri