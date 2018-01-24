İndir
Swords and Sandals 5 Redux 1.0.6 (Android)
  1. Tamindir
  2. Oyun
  3. Oyunlar
  4. Rol Yapma
  5. Swords and Sandals 5 Redux - Android İçin Rol Yapma Oyunu

Swords and Sandals 5 Redux

1.0.6
Android
Swords and Sandals 5 Redux
ÜCRETSİZ
0  
0  
0  
0  
0  
kullanıcı
- 1
- 2
- 3
- 4
Ömer Dursun
Ömer Dursun
YORUM YAZ

Gladyatör, ilk defa arenanın dışında dünyanın en karanlık zindanlarına gideceksin. Dikkatli ol!

Mobil oyun pazarının en iyi gladyatör oyunlarından olan Swords and Sandals'ın yeni oyunu çıkış yaptı.Swords and Sandals 5 Redux ismiyle çıkış yapan oyunun büyüleyici bir hikayesi bulunuyor. Gladyatörlerin klasik arenasının dışına çıkın ve yerin en altındaki korkunç zindanlarda çarpışmaya hazır olun.

Arenada yenilgiye uğradığını düşünen korku İmparatoru Antares'in geri döndüğü söylentileri dolaşıyor. Ayrıca onun  Suul's Gateway kasabasında olduğu iddia ediliyorŞimdi bu kuyuyu bulup ve onu öldürüp dünyayı kurtaracak mısınız yoksa ona izin verip yeni bir kötülük impartorluğunun kurulmasına mı izin vereceksiniz? Tercih sizin.

Swords and Sandals 5 Redux Özellikleri

  • Hızlı ve tempolu gladyatör savaşlarına katılın
  • Yüzlerce farklı silah ve zırh setini kullanarak gücünüzü düşmanlara gösterin.
  • Tavernalarda için, esnaflarla konuşun. Zindanlarda bulunan hamburgerleri yiyin! Böylece Antares'in yerini bulun
  • Arena şampiyonasında ve farklı oyun modlarında gladyatörlük yeteneklerinizi test edin.

DEVAMINI OKU

YORUMLAR