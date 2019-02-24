Android ve İOS işlemciye sahip tüm cihazlarda sorunsuz bir şekilde çalışan ve ücretsiz olarak oyun severlerin hizmetine sunulan Sword Fantasy Online, farklı savaş kahramanları ile aksiyon dolu dövüşler yapabileceğiniz sıra dışı bir oyun olarak dikkat çekiyor.

Kaliteli görüntü grafikleri ve ses efektleri ile donatılan bu oyunda, sürekli olarak farklı yaratıklarla savaşıp size verilen görevleri tamamlamanız gerekiyor. Savaşlarda kullanabileceğiniz sayısız savaş alet ve mühimmatı bulunmaktadır. Ayrıca büyü ve özel güçler kullanarak da düşmanlarınızı yok edebilir ve seviye atlayabilirsiniz. Oyun, yapmanız gereken bir dizi görevler bütününden meydana geliyor. Görevleri sırayla yerine getirerek yıldız puanlar toplayabilir ve sonraki bölümlerin kilidini açabilirsiniz.

Çevrimiçi oyun modu sayesinde dünyanın farklı bölgelerinden çeşitli oyuncularla savaşabilir ve dünya genelindeki sıralamada zirveye çıkabilirsiniz. Online savaşlarda kazanacağınız puanları kullanarak daha güçlü bir savaş karakteri oluşturabilir ve yeni savaş aletlerine sahip olabilirsiniz.

Binlerce oyun tutkununun tercihi olan Sword Fantasy Online, sıkılmadan oynayabileceğiniz kaliteli bir oyundur.