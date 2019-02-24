Ücretsiz olarak oyun severlerin hizmetine sunulan ve binlerce kişi tarafından keyifle oynanan Sword Knights: Idle RPG, Android ve İOS işlemciye sahip tüm cihazlarda sorunsuzca oynayabileceğiniz eşsiz bir oyundur.

Etkileyici görüntü grafikleri ve ses efektleri ile güçlendirilmiş bu oyunda asıl amaç, yenilmez bir kılıç şövalyesi olmaktır. Oyun içerisinde kullanabileceğiniz 200’den fazla kılıç ve özel yetenekleri olan birçok farklı savaş kahramanı bulunmaktadır. Yapmanız gereken kılıcınızı en etkili şekilde kullanmak ve düşmanlarınızı yok etmektir. Böylece puanlar kazanabilir ve seviye atlayabilirsiniz. Kazandığınız puanları kullanarak sonraki bölümlerin kilidini açabilir ve farklı kılıçlar satın alabilirsiniz.

Canavarlara karşı kendinizi kılıçla savunacağınız bu oyun ile eğlenceli dakikalar geçirebilir ve eşsiz bir kılıç koleksiyonuna sahip olabilirsiniz. Kılıçların her birinin farklı özellikleri bulunmaktadır. Ejderhaları ve diğer canavarları kılıcınızla etkisiz hale getirerek onları zindanlara atabilir ve iyi bir kılıç şövalyesi olduğunuzu herkese kanıtlayabilirsiniz.

Maceraya doyacağınız ve çeşitli canavarlarla mücadele edeceğiniz Sword Knights: Idle RPG ile sizlerde farklı bir deneyim kazanabilir ve canavarlara meydan okuyabilirsiniz.