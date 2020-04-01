Sword Maker, Android cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir simülasyon oyunudur.

Birbirinden güzel ve keskin kılıçlar yapmak için mücadele ettiğiniz bir oyun olan Sword Maker oyununda harika bir deneyim yaşıyorsunuz. Tıpkı bir kılıç ustası gibi hissedebileceğiniz oyunda birbirinden güzel kılıçlar üretiyorsunuz. Zorlu ve gerçekçi bir atmosfere sahip olan oyunda renkli görseller yer almakta. Tıpkı gerçek bir kılıç yapıyormuş gibi hisse kapılabileceğiniz oyunda dikkatli olmanız da gerekiyor. Boş zamanlarınızı değerlendirebileceğiniz oyunda eşsiz bir deneyim yaşayabiliyorsunuz.

Kolay kontrollerin ve onlarca farklı kılıç tipinin yer aldığı oyunda efsanevi kılıçları da üretebiliyorsunuz.

Sword Maker oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.