Sword Man size birden fazla zindan ile güçlü kılıç dünyasını sunuyor. Büyük canavarlara karşı savaşmak, dev patronları dövmek, tuzaklardan kaçınmak ve zindanlarda büyük kazanmak için bir Bounty Hunter'da rol alacaksın.

Macera oyunları hakkında ne biliyorsunuz? Kılıç gibi önemli eşyaları üretilebilir veya yükseltebilirsiniz. Bıçaklarınızı ne kadar geliştirirseniz, tehlikeli macerada gücünü arttırırsınız. Karakter puanları toplayarak beceri arttırabilir ve düşmanlarınızı daha kolay yollardan öldürebilirsiniz.

Sword Man Özellikleri