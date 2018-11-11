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Sword Man 1.3.0 (Android)
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  5. Sword Man - Android İçin Macera Oyunu

Sword Man

1.3.0
Android
Sword Man
ÜCRETSİZ
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Ömer Dursun
Ömer Dursun -

Büyük düşmanları öldürün ve zindandan kaçın.

Sword Man size birden fazla zindan ile güçlü kılıç dünyasını sunuyor.  Büyük canavarlara karşı savaşmak, dev patronları dövmek, tuzaklardan kaçınmak ve zindanlarda büyük kazanmak için bir Bounty Hunter'da rol alacaksın.

Macera oyunları hakkında ne biliyorsunuz? Kılıç gibi önemli eşyaları üretilebilir veya yükseltebilirsiniz. Bıçaklarınızı ne kadar geliştirirseniz, tehlikeli macerada gücünü arttırırsınız. Karakter puanları toplayarak beceri arttırabilir ve düşmanlarınızı daha kolay yollardan öldürebilirsiniz.

Sword Man Özellikleri

  • Farklı türde düşmanlar
  • Becerilerinizi arttırıp karakteri güçlendirin
  • Kılıcınızı güçlendirin veya yeni bir tane üretin
  • Oynaması ücretsiz macera oyunu

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