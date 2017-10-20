Taichi Panda 3: Dragon Hunter, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir rol yapma oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Yüksek kaliteli grafiklere ve eşsiz mekaniklere sahip olan oyunda son derece zevkli bir deneyim yaşayabiliyorsunuz.

Mistik bir atmosferde geçen Taichi Panda 3: Dragon Hunter, tamamı 3 boyutlu sahneleriyle göz dolduruyor. Telefonlarınız üzerinde oynayabileceğiniz eşsiz bir rol yapma oyunu olarak nitelendirebileceğim bu oyunda yeteneklerinizi sonuna kadar sınıyor ve diğer oyuncularla mücadele ediyorsunuz. Hepsi birbirinden göz alıcı özel efektlerin ve güçlerin yer aldığı oyunda keyifli zamanlar geçirebiliyorsunuz. Muhteşem bir deneyim sunan oyunda boş zamanlarınızı değerlendirebiliyorsunuz. Kontrol ettiğiniz karakteri sürekli geliştirmeniz gereken oyunda işiniz bir hayli zor. Son derece dikkatli olmanız gereken oyunda sürekli mücadele ediyorsunuz. Güçlü takımlar kurarak da mücadele edebileceğiniz oyuna bağımlı olabiliyorsunuz. Sürükleyiciliği ve etkileyiciliği bir hayli ön planda olan Taichi Panda 3: Dragon Hunter'ı sakın kaçırmayın. Rol yapma oyunu sevenlerin mutlaka ilgisini çekebilecek türden bir oyun diyebilirim.

Taichi Panda 3: Dragon Hunter oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.