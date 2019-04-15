1930’lu yılları anımsatan mekanlarda macera dolu uçuşlar yapabileceğiniz ve düşmanlarınıza karşı mücadele ederek yeni bölgeler keşfedebileceğiniz Take Flight, mobil platformda klasik oyunlar arasında yer alan ve binlerce oyun tutkunu tarafından keyifle oynanan sıra dışı bir oyundur.

Basit ama eğlenceli grafikleri ve keyif verici ses efektleri ile dikkat çeken bu oyunda amaç, farklı uçaklarda pilotluk yaparak gökyüzünde süzülmek ve düşmanlarınızı vurarak yolunuza devam etmektir. Uçuş esnasında gökyüzünden çeşitli malzemeler toplamalı ve uçağınızı geliştirerek daha hızlı uçmasını sağlamalısınız. Sonsuz gökyüzü üzerinden ilerleyerek düşman üslerini vurabilir ve ganimet toplayarak yeni bölümlerin kilidini açabilirsiniz. Sıra dışı tasarımı ve farklı konusu ile sıkılmadan oynayabileceğiniz eğlenceli bir oyun sizleri bekliyor.

Oyunda onlarca farklı pilot karakteri ve birbirinden güzel çeşitli uçaklar yer almaktadır. Topladığınız ganimetleri kullanarak pilotunuzu ve uçağınızı özelleştirebilirsiniz. Bu sayede daha hızlı uçabilir ve düşmanlarınızı daha kolay vurabilirsiniz.

Android ve İOS sürümleri ile farklı platformlarda hizmet veren Take Flight, hiçbir ücret ödemeden cihazınıza indirebileceğiniz kaliteli bir oyundur.