Mobil oyun platformunda klasik kategoride kendinse yer bulan ve ücretsiz olarak sunulan Tako Jump, bulutların üstünde zıplayarak zirveye ulaşabileceğiniz eğlenceli bir oyundur.

Kaliteli grafikler ve efektler ile donatılmış bu oyunda amaç, topun içine girmiş bir karakteri zıplatarak çeşitli parkurlarda ilerlemek ve seviye atlamaktır. Bulutların üstüne belirli aralıklarla dizilmiş kısa çubukların üstünde dengeyi sağlayarak kontrollü bir şekilde zıplamalı ve parkuru tamamlamalısınız. Stres atabileceğiniz ve sıkılmadan oynayabileceğiniz sürükleyici bir oyun sizleri bekliyor.

Oyun içerisinde toplam 27 zorlu bölüm ve 3 farklı arka plan teması yer almaktadır. Size uygun olan zorluk derecesini belirleyerek oyuna başlayabilir ve eşsiz bir deneyim kazanabilirsiniz. Gökyüzünde zıplayarak hızla yükselmeli ve zirveye ulaşmalısınız.

Android işletim sistemine sahip tüm cihazlarda sorunsuz bir şekilde çalışan ve zorlu parkurları ile size meydan okuyan Tako Jump, binlerce oyun tutkunu tarafından tercih edilen ve her geçen gün daha fazla oyuncunun ilgisini çekmeyi başaran kaliteli bir oyun olarak ön plana çıkıyor. Sizde bu oyun ile günün stresinden uzaklaşabilir ve keyifli dakikalar geçirebilirsiniz.