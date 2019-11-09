Sürükleyici savaş hikayeleri ve aksiyon dolu bölümleri ile sıkılmadan oynayacağınız ve bağımlısı olacağınız Tales of Erin, Android ve İOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlardan kolaylıkla ulaşabileceğiniz benzersiz bir oyundur.

Etkileyici 3 boyutlu grafikleri ve keyif verici ses efektleri ile oyun severlere sıra dışı bir deneyim sunan bu oyunda amaç, birbirinden güzel onlarca karakter arasından dilediğinizi yöneterek aksiyon dolu savaşlara katılmak ve hikayedeki görevleri tamamlayarak seviye atlamaktır. Kendi savaş stratejilerinizi geliştirerek rakiplerinizle birebir mücadele edebilir ve ganimet toplayabilirsiniz. Seviye atladıkça farklı karakterlerin kilidini açabilir ve geniş bir koleksiyona sahip olabilirsiniz.

Oyunda farklı özel güçlere ve silahlara sahip 80’den fazla savaş kahramanı yer almaktadır. Ayrıca savaşlarda kullanabileceğiniz onlarca yeni taktik ve strateji bulunmaktadır. Çeşitli saldırı modelleri ve savaş dizilişlerinden yararlanarak düşman birliklerini etkisiz hale getirebilir ve görevleri başarıyla tamamlayabilirsiniz.

Mobil platformda rol oyunları arasında yer alan ve yüz binlerce oyun tutkunu tarafından tercih edile Tales of Erin, ücretsiz olarak oynayabileceğiniz kaliteli bir oyundur.