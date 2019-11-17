Mobil oyun dünyasına yeni katılan DoubleHigh Games ilk oyunu olan Tales of Musou’yu oyuncuların beğenisine sundu. Mobil rol oyunları arasında yer alan ve tamamen ücretsiz olarak oyuncular tarafından oynanmaya başlanan yapım, rol oyunu olarak dünyanın dört bir yanındaki oyuncuları karşı karşıya getirecek.

Google Play üzerinde Android platformu oyuncularına sunulan yapım da birbirinden farklı karakterler, yetenekler ve açık bir dünya yer alıyor. Çevrimdışı seviye yükseltme sistemine sahip olan yapımda oyuncular oyunu oynamasalar bile puan kazabilecek ve seviyelerini yükseltmeye devam edebilecekler. Çoklu bir yapıda mücadele edeceğimiz yapımda farklı bir oyun modu da karşımıza çıkacak.

Yenilikçi yapısı ile oyunculara aksiyon dolu anlar yaşatacak olan yapım 100den fazla kahramana da ev sahipliği yapıyor.