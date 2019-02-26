Tales of Wind, anime karakterlerin yer aldığı aksiyon devasa çok oyunculu çevrimiçi oyun - rol yapma oyunu. Şeytani güçlerle kahramanların savaşına dahil eden diğer MMO RPG oyunlardan farklı olarak yarış, nişancılık, bilgi yarışmasının da aralarında olduğu 20’den fazla farklı oyun modu içeriyor.

İster tek ister ikili ilerleyebileceğiniz gerçek zamanlı PvE - PvP oyunda Tanrılar tarafından kutsanmış Laplace Şehri’ni ele geçirmeye çalışan şeytani güçlere karşı mücadele veriyorsunuz. Işığı geri getirmek için sizin gücünüze ihtiyaç var. Seçilmiş kişisiniz. Sevimli karakterler ve onlar kadar iyi savaşan sevimli evcil hayvanlarla maceraya atılıyorsunuz. Canavarlarla savaşıp onları gücünüze güç katan ruh kartları içine mühürlemekten arkadaşlarınızla ganimet avına çıkmaya, bilgelik ve cesaret gerektiren iki oyunculu görevlere katılmaktan loncaları bozguna uğratmaya pek çok aksiyon sizi bekliyor.