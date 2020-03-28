Mumy Returns, Give It Up, Idle Spray Blocks gibi oyunların geliştiricisi ve yayıncısı olan Potting Mob şu sıralar Tales Rush ile adından söz ettirmeye devam ediyor.

Mobil aksiyon oyunları arasında yer alan Tales Rush günümüzde hem Android hem de iOS platformlarında oynanmaya devam edilirken yapım ilgi çekmeye devam ediyor.

Oynaması ücretsiz olarak her iki mobil platformda 500 binden fazla oyuncu tarafından oynanmaya devam edilen yapım çarpıcı grafikleri ve zengin içeriğe ev sahipliği yapıyor. Yoğun görsel efektler eşliğinde oyuncularına ilerlemeye dayalı bir atmosfer sunan yapım da birbirinden farklı düşmanlarda yer alıyor.

Çok sayıda becerinin de yer aldığı oyun içerisinde güçlü düşmanlara meydan okuyacak, farklı maceralara atılacak, çok farklı dövüş yollarını deneyimleyecek, yeni aksiyon sahneleri ile karşılaşacağız.