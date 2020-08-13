Talking Tom Sky Run, mobilde en çok indirilip oynanan oyunlardan My Talking Tom (Benim Konuşan Tom’um) ve sonsuz koşu oyunları Talking Tom Gold Run ve Talking Tom Hero Dash’in yapımcılarından yeni macera oyunu. Dostlarımız bu sefer gökyüzünde!

Konuşan Tom ve arkadaşları, sizi heyecan verici yeni bir maceraya götürüyor! Ama arkadaşları bu sefer koşmak yerine uçuyor! Talking Tom, Talking Angela ve Talking Hank’in her birinin kendi uçakları var ve yalnız değiller! Yanlarında kendileri kadar sevimli dostlarıyla uçuyorlar! Ancak o da ne?! Rakun haydutlar aniden saldırıyor, evcil hayvanları almak için uğraşıyorlar! Konuşan Tom ve arkadaşlarına yardım edecek tek kişi sizsiniz. Dostlarını kurtarmalarına yardım edin!

Talking Tom Sky Run Android Özellikleri