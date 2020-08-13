Talking Tom Sky Run Android Oyunu İndir: Konuşan Tom ve arkadaşlarının gökyüzünde maceralarına katılın.
Talking Tom Sky Run, mobilde en çok indirilip oynanan oyunlardan My Talking Tom (Benim Konuşan Tom’um) ve sonsuz koşu oyunları Talking Tom Gold Run ve Talking Tom Hero Dash’in yapımcılarından yeni macera oyunu. Dostlarımız bu sefer gökyüzünde!
Konuşan Tom ve arkadaşları, sizi heyecan verici yeni bir maceraya götürüyor! Ama arkadaşları bu sefer koşmak yerine uçuyor! Talking Tom, Talking Angela ve Talking Hank’in her birinin kendi uçakları var ve yalnız değiller! Yanlarında kendileri kadar sevimli dostlarıyla uçuyorlar! Ancak o da ne?! Rakun haydutlar aniden saldırıyor, evcil hayvanları almak için uğraşıyorlar! Konuşan Tom ve arkadaşlarına yardım edecek tek kişi sizsiniz. Dostlarını kurtarmalarına yardım edin!
Talking Tom Sky Run Android Özellikleri
- Tom bu kez rakunları kovalamak için koşmuyor, uçağında uçuyor! Uçağı sola, sağa, yukarı, aşağı, her yöne hareket ettirerek engellerden kaçının.
- Rakunlar Tom’u durdurmak için kendi tuzaklarını kurdular! Roketlerle rakun kalelerini yıkın, mekanik dinozorlardan, köpekbalıklarından kaçın.
- Squeak, Flip ve diğer evcil hayvanlar kurtarıldıktan sonra uçuş maceraları sırasında size yardım etmek için özel güçleri açığa çıkacak.
- Uçarken altınları toplayın, her görevin sonunda harika ödüller alırsınız.
- Tüm uçuş görevlerini tamamlandıktan sonra yeni bir uçan dünyanın kilidi açılır ve yeni evcil hayvan karakteri serbest kalır.
- Tom, Angela ve Hank’in her birinin farklı harika kıyafetleri ve kilidini açacağınız güçlü uçakları var.
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