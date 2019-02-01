Tank Command, tank oyunlarını sevenlerin kesinlikle oynaması gerektiği düşündüğüm yapımlardan biri. İlk Android platformuna çıkış yapan oyunda İkinci Dünya Savaşı döneminin tanklarını kullanıyorsunuz. Hızlı taktiksel savaşların yanında Hikaye modu içeren online tank oyunu, düşük boyutlu olmasına karşın yüksek kalitede grafikleriyle dikkat çekiyor.

Tank oyunları hastalarının keyifle oynayacağı online oyunlardan Tank Command, İkinci Dünya Savaşı temasını taşıyor. Oyundaki tüm tanklar dönemin tarihi tankları. Tankları toplayıp ikili savaşlara giriyorsunuz. Tankların maksimum güçlerini görmek için geliştirme (yükseltme) şansına sahipsiniz. Zaferden başka şansınızın olmadığı oyunda zırhlı araçların kontrolünü tam olarak elinize almanıza izin verilmiyor. Belli bir bölgenin içerisinde savaşıyorsunuz. Dolayısıyla tankların konumu önem taşıyor.

Tank Command Özellikleri: