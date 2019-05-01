Tap Attack, zevkli ve eğlenceli bir mobil beceri oyunudur. Oyunda balonları patlatarak puanlar kazanıyor ve bölümleri geçiyorsunuz.

Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz oyunda son derece dikkatli olmanız gerekiyor. Bu tarz oyunları oynamayı seviyorsanız mutlaka denemeniz gereken bir oyun olan Tap Attack, eşsiz kurgusuyla da dikkat çekiyor. Oyunda farklı türde ve renkteki balonları patlatarak ilerliyorsunuz. Elinizi çabuk tutmanız gereken oyunda balonlar giderek hızlanıyor. Basit oıynanışı ve sürükleyici atmosferiyle karşımıza çıkan Tap Attack, mutlaka telefonlarınızda yer alması gereken bir oyun. Ayrıca oyunda sonsuz oyun mod yer alıyor. Böylece dilediğiz gibi bir oyun deneyimi yaşayabiliyorsunuz.

Tap Attack oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.