Android ve İOS işlemcili tüm cihazlarda sorunsuzca oynayabileceğiniz ve ücretsiz olarak indirebileceğiniz Tap Busters: Bounty Hunters, çeşitli canavarlar ve uzaylılarla savaşlar yapabileceğiniz eşsiz bir oyundur.

Oyun içerisinde savaşlarda kullanabileceğiniz tüfekler, taramalılar, ateş topu atan silahlar ve daha birçok farklı savaş aleti yer almaktadır. Farklı güçlere sahip onlarca savaşçı karakterler bulunmaktadır. Ayrıca size karşı mücadele verecek birçok farklı yaratık ve uzaylı bulunmaktadır. Yapmanız gereken, karşınıza çıkan düşmanlarınızı tek tek yok ederek yolunuza devam etmek. Savaşlardan kazanacağınız ganimetlerle sonraki bölümleri aktifleştirebilir ve kullandığınız karakterleri güçlendirmek için çeşitli zırh ve silahlar satın alabilirsiniz.

Kaliteli grafik tasarımı ve ses efektleri ile desteklenen bu oyun ile çevrimiçi savaşlara katılabilir ve dünyanın farklı yerlerinden oyunculara karşı zaferler elde edebiliriniz. Ayrıca online olarak yaptığınız savaşlarda çeşitli ödüller kazanabilir ve dünya sıralamasında adınızı üst sıralara yazdırabilirsiniz.

1 milyondan fazla oyuncu kitlesine hitap eden ve gün geçtikçe daha çok oyuncunun dikkatini çeken Tap Busters: Bounty Hunters, sıkılmadan oynayabileceğiniz macera dolu bir oyun olarak dikkat çekiyor.