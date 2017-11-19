Tap Busters: Galaxy Heroes, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz eğlenceli bir rol yapma oyunudur. Tıklama oyunlarını sevenlerin mutlaka denemesi gereken oyunda keyifli dakikalar geçirebiliyorsunuz.

Boş zamanlarınızı değerlendirebileceğiniz eğlenceli bir mobil oyun olan Tap Busters: Galaxy Heroes, birbirinden güçlü rakiplerin yer aldığı bir oyundur. Oyunda farklı zorluktaki bölümleri tamamlamalı ve seviye atmalısınız. Yüksek kaliteli grafiklerle donatılmış olan oyunda rengarenk karakterler yer alıyor. Olağanüstü bir deneyim yaşayabileceğiniz oyunda karakterinizi sürekli geliştmelisiniz. Kendi imparatorluğunuzu da kurabileceğiniz oyunda son derece dikkatli olmanız gerekiyor. Ölümcül yeteneklerle donatılmış olan oyunda işiniz bir hayli zor. Başlarda bir miktar sıkıcı ilerleyen oyun daha sonralarda sürükleyiciliğiyle sizleri telefonlara bağlayabiliyor diyebilirim. Basit bir oynanışa sahip olan oyunda tek yapmanız gereken ekrana tıklamak ve kendi stratejilerinizi oluşturmak.

Tap Busters: Galaxy Heroes oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.