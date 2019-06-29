Hem Android, hem de İOS sürümleri ile iki farklı platformda oyun tutkunlarıyla buluşan ve oldukça geniş bir oyuncu kitlesine sahip olan Tap Empire, farklı alanlarda ticaret yaparak bol miktarda para kazanabileceğiniz eğlenceli bir oyundur.

Basit ve eğlendirici grafikleri ile oyunculara eşsiz bir deneyim sunan bu oyunda yapmanız gereken tek şey, farklı alanlarda yatırım yaparak çeşitli işletmeler kurarak para kazanmak ve dünyanın sayılı zenginleri arasında yer almaktır. Hayalini kurduğunuz işleri yaparak birçok işletme açabilir ve sürekli olarak gelişim gösterebilirsiniz. Dükkanların üzerilerinde yer alan para butonlarına basarak işletmelerde biriken hasılatları toplayabilirsiniz. Kazandığınız paraları kullanarak yeni dükkanlar açabilir ve karınızı katlayabilirsiniz. Sürükleyici ve bağımlılık yapıcı özelliği sayesinde sıkılmadan oynayabileceğiniz eşsiz bir oyun sizleri bekliyor.

Oyunda benzin istasyonları, tamirhaneler, marketler, kıyafet mağazaları ve daha onlarca farklı işletme türü bulunmaktadır. Dilediğiniz alanda dükkan açarak para kazanabilir ve seviye atlayarak yolunuza devam edebilirsiniz. Simülasyon oyunları arasında yer alan Tap Empire, ücretsiz olarak hizmet veren kaliteli bir oyundur.