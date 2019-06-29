Leylekler tarafından getirilen onlarca farklı bebeği büyüterek zaman yolculuğu yapabileceğiniz ve bebeklerin ihtiyaçlarını gidererek görevleri tamamlayabileceğiniz Tap Forward, mobil platformda klasik oyunlar arasında yer alan ve binlerce oyun sever tarafından keyifle oynanan kaliteli bir oyundur.

Çizgi film tarzındaki grafikleri ve gerçekçi bebek sesleri ile oyunculara sıra dışı bir deneyim sunan bu oyunda yapmanız gereken tek şey, leyleklerden aldığınız farklı bebekleri besleyerek onların ihtiyaçlarını gidermek ve zamanda yolculuk yaparak hızla gelişmelerini sağlamaktır. Bebekleri büyüterek yıllar sonra nasıl bir hale geleceklerini görebilirsiniz. Bebekler büyüdükçe yüzleri değişir ve git gide farklı birer kişilik kazanırlar. Zamanı ileri alarak yıllar sonra hangi bebeğin nasıl biri olduğunu görebilir ve merakınızı giderebilirsiniz. Farklı konusu ve sürükleyici özelliği ile sıkılmadan oynayabileceğiniz benzersiz bir oyun sizleri bekliyor.

Oyunda birçok farklı bebek tiplemesi ve onlarca görev yer almaktadır. Bebeklerin ihtiyaçlarını gidererek seviye atlayabilir ve zamanda yolculuk yapabilirsiniz.

Android ve İOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlardan kolaylıkla ulaşabileceğiniz Tap Forward, ücretiz olarak hizmet veren eğlenceli bir oyundur.