Tap Guns, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir beceri oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Birbirinden zorlu engellerin üstesinden gelmeniz gereken oyunda puanlar toplayarak arkadaşlarınıza meydan okuyabiliyorsunuz.

Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz bir mobil oyun olan Tap Guns, reflekslerinizi sınırlarına kadar zorlamanıza olanak sağlıyor. Son derece dikkatli bir şekilde oynamanız gereken oyunda en uygun zamanda ekrana dokunmalı ve ateş ederek yükseklere tırmanmalısınız. Farklı kurgusuyla dikkat çeken oyunda birbirinden güçlü silahları kontrol edebiliyorsunuz. Silahların geri tepmelerinden faydalanarak mümkün olduğunda yukarı çıkmaya çalıştığınız oyunda aynı zamanda altınları da toplayarak yüksek puanlara ulaşabiliyorsunuz. Başka silahları da satın alabileceğiniz oyunda işiniz bir hayli zor. Renkli atmosferi ve keyifli kurgusuyla Tap Guns mutlaka telefonlarınızda olması gereken bir mobil oyundur. Eğer bu tarz oyunları seviyorsanız Tap Guns mutlaka telefonlarınıza indirmeniz gereken bir oyundur.

Tap Guns oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.